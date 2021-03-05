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Общество

Псковские женщины-випы празднуют 8 марта

05.03.2021 17:37|ПсковКомментариев: 0

Международный женский день - удивительное время. В предпраздничные дни чего только не происходит - активность феминисток практически достигает Луны, при этом мужчины продолжают благодарить своих «хранительниц очага» и восхвалять «слабый пол». Что в это праздничное, но все же противоречивое время постят в социальных сетях псковские женщины-випы? Давайте посмотрим.

Начнем с соцсетей главы города Пскова Елены Полонской. За последний год нахождения на посту ее Instagram значительно подрос, а публикации Вконтакте стали постоянными и разнообразными. Например, в преддверии праздника у нее вышел очень интерактивный пост, где она просит женщин-подписчиков рассказать, какой подарок на 8 Марта стал бы самым желанным. Выглядит весьма по-человечески и явно формирует положительное отношение подписчиц. А вчера у нее вышло видео на тему «Тяжело ли быть первой женщиной-главой города?», где Елена Полонская сначала сказала, что у руководителей не бывает пола, а потом «как женщина заметила, что наша сила в мягкости и терпении». Насколько сексистским получился месседж, каждый сам рассудит, но попытки постить разнообразные форматы и пытаться поднимать сложные темы однозначно стоит отметить знаком плюс.


Пост Елены Полонскй Вконтакте

А вот руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец предпочитает в эти дни не слишком углубляться в противоречивость праздника и просто делится с подписчиками хорошим настроением выкладывая праздничные фотографии с цветами и забавные видео с мини-корпоратива. Если честно, такого в соцсетях у чиновников часто не хватает. Так что тоже «лайк».


Пост Ольги Милонаец Вконтакте

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова не радует нас ничем весенним. Последние два опубликованные ею поста касаются травли в школе и уменьшения НДФЛ на ребенка. Спорить, что тюльпаны и дыхание весны важнее, не берусь, да и все-таки еще только пятница. Наталия Соколова активно ведет соцсети и ближе к 8 числу повестка у нее явно актуализируется.

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова тоже еще не успела высказаться насчет эмансипации и прав женщин, но страничку свою уже проапгрейдила – поменяла аватарку на цветочную и весеннюю. Вангую, что праздничные посты тоже скоро появятся, ведь участвовать в 8-мартовских дискуссиях Юлию обязывает не только молодость и прогрессивность, но и служебное положение. Она тоже как-никак женщина-руководитель, да ещё и для молодежи.


Пост Юлии Лысовой Вконтакте

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова в социальных сетях очень активна. Мы хорошо знаем всю её семью, места, где они любят гулять, и все партийные дела, которыми занимается депутат. В соцсетях жизнь бьет ключом в том числе и предпраздничная. Она уже лично поздравила директора МБОУ СОШ № 24 им. Л.И. Малякова, которая находится на ее округе, и директора Лицея экономики и основ предпринимательства №10. Причем поздравляет не тюльпанами за сотку из «Магнита», а почетными грамотами от Псковского областного Собрания депутатов. Не знаю, сама ли она это инициировала, но идея крутая и прогрессивная.


Пост Лидии Драгуновой в Instagram 

К сожалению, в соцсетях мы не можем узнать, что, например, думает о мартовском празднике депутат Псковского областного Собрания от «Справедливой России» Наталья Тудакова. Ее страница Вконтакте закрыта, и что она там постит, избиратели, к сожалению, увидеть не могут.


Страница Натальи Тудаковой Вкотакте

У двух заместителей губернатора Веры Емельяновой и Нинель Салагаевой есть аккаунты в инстаграм, а их мнение или поздравления, как высоких руководителей, было бы интересно узнать многим псковичам. Вот только эти профили явно нужны для того, чтобы Михаил Ведерников мог отметить ответственных в комментариях под своими постами. У Веры Емельяновой вообще нет ни одной публикации, а 90% публикаций Нинель Салагаевой составляют репосты с профиля губернатора Псковской области – не жизнь, а имитация. Очень плохой стиль ведения соцсетей, не только не располагает людей, но и отталкивает. Лучше уж никакого.


Профиль Нинель Салагаевой в Instagram

Какие разные псковские женщины-випы, такие разные и подходы к ведению социальных сетей. Думаю, что еще более разнообразное и отношение к 8 Марта. Жалко, что мнение некоторых женщин-управленцев мы так и не узнаем. В любом случае, всех с праздником!

Ксения Журавкова

Теги: #8 марта #соцсети #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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