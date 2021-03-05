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Общество

Путин поздравил женщин России с Международным женским днем

08.03.2021 08:45|ПсковКомментариев: 0

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днем, сообщается на сайте главы государства.

 

 

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними, сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег. Сказать им о нашем восхищении и любви, уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире.

Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких», - отметил в поздравлении президент России.

Он подчеркнул, что очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, семье, своим будущим детям.

Особые слова признательности Путин посвятил женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую, неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», - подчеркнул он.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так - всегда, а не только 8 марта. Еще раз поздравляю вас с праздником, поздравляю всех женщин России. Здоровья, любви и радости вам!» - заключил Владимир Путин.

Теги: #поздравление владимира путина #8 марта #президент
Источник: Псковская Лента Новостей
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