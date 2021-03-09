Общество

В Псковской области благоустроят более 60 общественных пространств и дворов

53 общественные территории и 9 дворов благоустроят в Псковской области в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в 2021 году заключат 62 контракта на проведение работ по благоустройству, их общая стоимость — около 160 млн рублей. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В настоящее время запущена платформа для голосования за объекты благоустройства. Сейчас она находится в стадии доработки, идет ее наполнение информацией. Само голосование стартует 26 апреля и продлится по 30 мая на единой федеральной платформе.