Общество

Фестиваль школьных команд КВН Псковской области пройдет в онлайн-формате

Областной фестиваль среди школьных команд КВН пройдет в онлайн формате 19 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил один из организаторов мероприятия руководитель «Гремячей лиги» КВН, педагог дополнительного образования ДЦ «Надежда» Сергей Козлов.

На мероприятие заявились школьные команды из Пскова, Невеля, Палкино, Острова, Псковского района, деревни Кузнецовка Себежского района, а также четыре команды из Забайкальского края. Как отмечают организаторы, последние будут участвовать в псковском фестивале впервые.

«На меня вышли два руководителя команд и попросились в игру. Как сказал один из представителей, наш формат игры их зацепил необычными конкурсами, поэтому они решили попробовать свои силы и у нас. Как именно они нас нашли, я сказать не могу, не знаю», - рассказал Сергей Козлов.

Игра будет состоять из трех конкурсов. «Видеоблоги», для которого ребята заранее снимали пародии или придумывали свой формат видеоблогов, традиционный для КВН «Биатлон» — пять кругов по две текстовых шутки. Каждый круг жюри будет оценивать шутки команд. Для заключительного конкурса «Челленджи» команды отсняли видео с исполнением испытаний, которые они предлагают повторить другим командам. Другие команды пытаются смешно отреагировать на эти «вызовы».

Организаторами фестиваля выступают «Гремячая лига» КВН и детский центр «Надежда» при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и управления общественных проектов администрации области.

18 декабря игру онлайн-формата в «Гремячей лиге» уже проводили. Это был «Кубок Деда Мороза».

«И у участников, и у организаторов сложилось примерно одинаковое мнение про онлайн-игры: это интересный опыт, но игру на сцене, с живым болельщиком онлайн-игры полноценно не заменят! Есть один большой плюс у онлайн-игр - иногородним командам не надо никуда ехать, и поэтому у нас могут участвовать команды, которые находятся за 5 тысяч километров от нас!» - рассказал Сергей Козлов.

Все выступления заранее отсняли на видео с каждой командой отдельно. Ребята занимались съемкой и монтажом либо самостоятельно, либо с помощью редакторов лиги. Иногородние команды и участники из Забайкалья также прислали отснятые выступления.

«Сейчас занимаемся тем, что сводим и оформляем все видео к игре. Работы много. Если говорить только о челленджах, то нам надо свести 60 видеороликов. Биатлон нужно заранее свести, чтобы показать жюри, а потом добавить в этот ролик моменты, отснятые с членами жюри, - поделились организаторы. - Плюс, мы уже отсняли ведущих, но ведущие не знают результатов игры, так как они станут известны только в четверг вечером, поэтому надо будет в отснятые ролики добавить простую графику в виде таблиц и прочего».

Трансляцию игры можно будет увидеть в группе «Гремячей лиги» в социальных сетях. Она начнется 19 марта в 15:30.

«Понятное дело, что в условиях онлайн-игры о болельщиках говорить сложно. Но у нас во время игры будет объявлено голосование. Команда, собравшая самое большое количество голосов, получит прибавку в 0,3 балла. Что, кстати, тоже может повлиять на результаты игры. Поэтому графику в некоторых видео мы будем обновлять прямо во время игры в пятницу», - добавил Сергей Козлов.