Общество

Нелегальных мигрантов ищут в Псковском районе

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится в Псковской районе с 16 по 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по Псковскому району.

Цели проведения мероприятия - стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией, уточнили в полиции.

Сообщать значимую информацию по данному направлению деятельности полиция просит по телефонам: 676-872, 676-851, 676-902.