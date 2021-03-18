Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о миграционных процессах в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященную миграционным процессам в Псковской области.

В рамках пресс-конференции мы подведем итоги работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за минувший год, раскроем цифры статистики и обозначим динамику в миграционных процессах в Псковской области.

Сколько прибыло в Псковскую область иностранцев и лиц без гражданства, сколько выехало с территории региона? С какой целью чаще всего приезжают в Псковскую область выходцы из других стран? Какие отмечаются нарушения миграционного законодательства? Какие мероприятия проводятся по выявлению нелегальных мигрантов?

Как на миграционных процессах сказалась пандемия коронавируса? Насколько драматично снизилось количество выданных загранпаспортов в регионе.

На эти и другие вопросы журналистов ответят:

• начальник УВМ УМВД России по Псковской области, полковник полиции Федоров Юрий Валерьевич

• заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Калинин Андрей Михайлович