Общество

В России планируют создать национальный банк вакансий

«Единая Россия» проводит широкое общественное обсуждение законопроекта о занятости по всей стране. В партийной дискуссии приняли участие Минтруд, главы регионов и профсоюзов. Итоги обсуждения будут отражены в поправках ко второму чтению документа, которое состоится в апреле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что работу центров занятости необходимо модернизировать. Они должны стать удобными клиентоориентированными учреждениями.

«Чтобы при помощи государства люди могли, не стоя в очередях, не выходя из дома, без лишних справок найти достойную и хорошо оплачиваемую работу», - подчеркнул он.

Речь идет о создании цифровой службы занятости населения – в том числе с помощью портала «Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов.

В планах – создать крупнейший национальный банк вакансий, где будут собраны предложения от работодателей из всех регионов.

«Полагаю, что в дальнейшем возможности портала "Работа в России" надо расширять. Чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», - считает Андрей Турчак.

Он предложил расширить и категории тех, кому требуется помощь с поиском работы. В первую очередь, речь идет об инвалидах. Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту их найма. Это исключит любые манипуляции при оформлении на работу людей с ОВЗ.

В число тех, кто испытывает трудности в поиске работы, нужно включить и выпускников вузов в возрасте до 25 лет. Это предложение поддержали представители профсоюзов. По их мнению, молодые специалисты зачастую не могут устроиться на работу из-за отсутствия опыта. Инициатива «Единой России» гарантирует право выпускников на первое рабочее место и будет способствовать реализации поручения президента о содействии трудоустройству выпускников высших учебных заведений.

Также в «Единой России» предлагают сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения. Это даст дополнительную поддержку гражданам, которые стоят на учете в службах занятости, и повысит их мотивацию к обучению.

«Безработный на период профессионального обучения снимается с учета, лишается пособия и получает стипендию. Мы предлагаем не снимать безработного с учета на период профессионального обучения», - пояснил первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Услуги служб занятости нужно предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас это не предусмотрено в законе.

«Этот пробел надо устранять, потому что самозанятые также должны получать поддержку», – считает Андрей Исаев. Он добавил, что по прогнозам Минэкономразвития к 2024 году их будет не менее 2,5 миллионов.

Помимо этого, должна появиться возможность заверять электронное обращение в службу занятости простой цифровой подписью. Инициативу поддерживают в Минтруда и уверены, что предоставление услуг центров занятости должно осуществляться в том числе в электронной форме и быть максимально простым для граждан.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов уверен, что «Единая Россия» предлагает в закон «О занятости» важные поправки, направленные на комплексную поддержку безработных, самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, что особенно необходимо в условиях пандемии.

«Сейчас по всей стране проходит широкое обсуждение предложений партии в закон о занятости. Мы на ближайшем заседании фракции "Единая Россия" обсудим поправки в закон в части дополнительных мер поддержки граждан. Итогом масштабной работы по обсуждению документа в регионах станет пакет поправок ко второму чтению законопроекта, основанных на мнении большого количества экспертных сообществ», - рассказал он.

Напомним, 18 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Разработать их поручил председатель партии Дмитрий Медведев. Это стало вторым этапом изменения трудового законодательства и защиты прав работников. Законопроект предполагает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень и позволяет обеспечить работой, прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов. Поправки также закрепляют лучшие практики, сложившиеся в период пандемии — в первую очередь, речь идет о развитии онлайн-сервисов.

На встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с правительством.