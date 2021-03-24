Общество

Псковские юристы проведут бесплатные консультации

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с адвокатской, нотариальной палатами и юридической клиникой псковского филиала Академии ФСИН РФ проведет день бесплатной юридической помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Ассоциации.

Социально-незащищенные граждане могут получить бесплатную консультацию в очно-заочной форме. Юристы ответят на вопросы любых сфер закона, кроме уголовного права и коммерческих сделок. Мероприятие состоится 26 марта.

Ассоциации юристов России будет открыт к посещению с 9.00 до 17.00 по адресу город Псков, ул. Ленина д.7.

Представители адвокатской палаты будут оказывать помощь в режиме телефонной связи, согласно графику. Телефон для обращений: +79532356767.

Прием по вопросам нотариального права будет организован в нотариальное палате Псковской области с 9.00 до 17.00 по адресу город Псков ул.Советская,д.60-а, офис 5. Телефон: (8112) 62-26-95.

Ассоциация проводит Общероссийские единые дни бесплатной юридической помощи ежеквартально. Традиционно в этот день открываются более 1500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов.