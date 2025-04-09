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Спорт

Команда из Пскова стала победителем регионального зимнего фестиваля ВФСК «ГТО»

10.04.2025 16:44|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области завершились финальные соревнования регионального зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Определение лучших в личном и командном первенствах прошло в Пушкинских Горах 8-9 апреля. В соревнованиях приняли участие 55 человек в составе 11 команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В командном зачете первого места удостоена команда города Пскова, набравшая в общей сложности 1520 очков. Второй стала команда Великих Лук (1995 очков). Замыкает тройку лидеров команда Новосокольнического района с 1485 очками.

С результатами личного первенства участников можно ознакомиться в протоколах соревнований.

Источник: Псковская Лента Новостей
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