Спорт

Команда из Пскова стала победителем регионального зимнего фестиваля ВФСК «ГТО»

В Псковской области завершились финальные соревнования регионального зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Определение лучших в личном и командном первенствах прошло в Пушкинских Горах 8-9 апреля. В соревнованиях приняли участие 55 человек в составе 11 команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В командном зачете первого места удостоена команда города Пскова, набравшая в общей сложности 1520 очков. Второй стала команда Великих Лук (1995 очков). Замыкает тройку лидеров команда Новосокольнического района с 1485 очками.

С результатами личного первенства участников можно ознакомиться в протоколах соревнований.