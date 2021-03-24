Общество

В великолукских школах проводят лицензирование медицинских кабинетов

Медицинские кабинеты в великолукских образовательных учреждениях проходят лицензирование. На прошлой неделе лицензирование прошла школа №12. Об этом сообщается в официальной группе администрации города Великие Луки «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: официальная группа администрации города Великие Луки «ВКонтакте»

«Во всех школах должны быть медицинские кабинеты, чтобы своевременно оказывать медицинскую помощь, проводить вакцинацию и медицинский осмотр учащихся, – рассказала директор школы №12, депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова. – К сожалению, во многих школах других регионов медицинские кабинеты не функционируют по разным причинам. Я знаю об этом не понаслышке, потому что данная проблема неоднократно поднималась на межпарламентской ассамблее депутатов. У нас в городе в каждом образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, а чтобы он работал, необходимо проходить определенные юридические процедуры, в том числе лицензирование».

Как рассказала Елена Даньшова, в школу приезжала компетентная комиссия из Пскова, которая внимательно осматривала кабинет, изучала медицинскую аппаратуру, холодильное оборудование для хранения вакцин, а также медикаменты.

«Наша школа работает по договору с поликлиникой №2 Великолукской межрайонной больницы. Другая часть школ в городе работает также по договору, но с детской городской больницей. Фельдшер находится не в нашем штате, а в штате медицинского учреждения. Имеются все необходимые допуски, документы, а фельдшеры ежегодно проходят переквалификацию. Так что нашим детям медицинская помощь оказывается своевременно и на хорошем уровне», - отметила директор школы.

Школьный медицинский кабинет полностью оснащен необходимым инвентарем для оказания первой медицинской помощи: бинтами, салфетками, дезинфицирующими средствами. Там хранятся медицинские карточки с историей прививок и болезней каждого ученика. В медпункте проводится вакцинация согласно календарю прививок, положенных детям школьного возраста, естественно, с обязательным согласованием с родителями.

Как отметили в администрации, эта хорошо отработанная система сегодня приобретает особую актуальность. Организовывая проведение необходимых прививок учащимся в стенах учебного заведения, руководство школы №12 берет на себя часть нагрузки по вакцинации, что является существенной помощью городской детской поликлинике, особенно значимой на данный момент, когда все силы здравоохранения направлены на борьбу с COVID-19.