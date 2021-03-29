Общество

Более 60 территорий благоустроят в Псковской области в 2021 году

Более 60 территорий благоустроят в Псковской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на брифинге 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

«В этом году на реализацию проекта у нас предусмотрено более 158 млн рублей. На эти средства будет благоустроят более 60 территорий», - сказал он и подчеркнул, что в проекте участвуют все муниципалитеты региона.

«Очень приятно, что и правительство, и «Единая Россия» уделяют такое большое внимание важной и необходимой сфере - благоустройству окружающих нас территорий, - продолжил Сергей Грахов. - Благодаря тому, что мы приводим в порядок наши скверы и парки - у людей в целом рождается позитивное рождается настроение».

В 2020 году на благоустройство 104 территорий направили 176 млн рублей, добавил председатель комитета.

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Голосование за выбор территорий благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области стартует с 26 апреля. Эти территории благоустроят в 2022 году.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».