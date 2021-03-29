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Общество

200 волонтеров поддержат общероссийское голосование за проекты благоустройства в Псковской области

29.03.2021 18:10|ПсковКомментариев: 0

Порядка 200 жителей Псковской области зарегистрировались волонтерами для поддержки общероссийского голосования за проекты благоустройства. Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов на брифинге 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

«В этой деятельности будут принимать участие волонтерский центр региона и волонтерский центр "Единой России", - отметил он. - Регистрация волонтеров закончилась, порядка 200 человек в рамках рейтингового голосования будут помогать всем обратившимся гражданам». По его словам, задача волонтерского корпуса - помощь при голосовании тем, кто слабо владеет компьютерными технологиями и не имеет доступа к интернету.

Алексей Кириллов рассказал, что будет два основных способа принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»: через сайт госуслуг или портале проекта 60.gorodsreda.ru.

«Каждый человек сможет проголосовать за одну территорию, - уточнил он. - Призываю всех отнестись к данному рейтинговому голосованию ответственно».

Алексей Кириллов также сообщил, что в Пскове будет проходить два голосования. Первое голосование - за выбор новой территории, второе - за обустройство выбранных в прошлом году «Парка имени Гагарина» и «Сквера на Сиреневом бульваре». Второе голосование будет за наполнение данных территорий малыми архитектурными формами.

Голосование за выбор территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области стартует с 26 апреля.

Итоги голосования будут опубликованы на портале 60.gorodsreda.ru. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать уже в следующем году.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Теги: #Единая Россия #благоустройство #комфортная среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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