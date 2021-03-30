Общество

Третий за неделю детский сад открыли в Великих Луках

Детский сад «МоЗайка» открыт в Великих Луках, сообщают «Великолукские новости».

Детский сад построен в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который является одной из главных составляющих национального проекта «Демография». «Важность обеспечения малышей до трех лет местами в дошкольных учреждениях подчеркивал Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному Собранию в январе 2020 года. Руководство Великих Лук считает эту задачу ключевой», - отметили в городской администрации.

В Северном микрорайоне ждали появления детского сада. Это перспективный, развивающийся район города, где много молодых семей с детьми. Поэтому вопрос открытия здесь дошкольного учреждения стоял достаточно остро. Особенность нового детсада - группа для малышей до года, где создана специально оборудованная среда для детей ясельного возраста.

Добавим, «МоЗайка» - третий детский сад, открытый в Великих Луках за последнюю неделю.