Общество

Жителям частного сектора Пскова напомнили о запрете сжигания сухой травы

Со сходом снежного покрова и наступлением теплой погоды наступает период неконтролируемых палов травы. В целях профилактической работы с гражданами и в рамках проведения на территории Псковской области сезонной операции «Антипал» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Псков осуществлен профилактический рейд в жилом секторе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В ходе рейда проведены инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в весенне-летний период, недопущения сжигания сухой травянистой растительности, эксплуатации бытового газового и печного оборудования, электрических приборов.

В ходе мероприятия распространены информационные листовки об опасности палов травы, граждане проинструктированы под роспись.

Жителям города напомнили, что в Псковской области с 1 апреля установлен противопожарный сезон, который подразумевает, что этого дня не допускается разводить костры вблизи жилых домов и в лесу.

Внимание псковичей обратили на то, что территория на участке и вокруг него должна быть очищена от сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов.