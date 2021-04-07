Общество

Псковичка участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты»

В Балтийском федеральном университете имени И. Канта стартовал окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, псковский региона на мероприятии представляет студентка Псковского государственного университета Елизавета Баринова.

В полуфинале также принимают участие студенты из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, из Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

«Вне зависимости от того, кто победит, хочется пожелать вам расширить географию общения, получить новые навыки, найти единомышленников, - отметил руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия - страна возможностей» Андрей Богданцев. - Здесь представлены практически все регионы Северо-Западного федерального округа. Впереди финал в образовательном центре "Сириус", где соберутся финалисты всех восьми федеральных округов. Хочется, чтобы вы объединились в профессиональное сообщество и развивались. В ходе конкурсных испытаний у вас будет возможность проявить себя, сравнить с другими участниками, вступить в открытый диалог с экспертами, у вас будет уникальная возможность пообщаться с представителями высшей школы не только своих университетов, но и других. Это важно, потому что вы сможете расширить и свой кругозор, и свой круг общения».

Между тем ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта Александр Федоров выразил уверенность, что в таком состязании не может быть проигравших. «Каждый участник - победитель. Работа с детьми, работа со взрослыми, умение учиться - это вещи, которые действительно лежат в основе формирования будущего, работают на благо нашей страны, на благо регионов. Проект, который мы приветствуем сегодня, значим в федеральном масштабе. Это система социальных лифтов, которая помогает каждому, кто имеет мотивацию и соответствующие компетенции для движения вперед, находить не просто новое место в жизни, а формировать это место самостоятельно», - отметил Александр Федоров.

В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов из Северо-Западного федерального округа выбрали психологию и педагогику, математику, обществознание, метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе), а также информатику и историю.



Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.



По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса. Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в образовательном центре «Сириус».

Цель конкурса — поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Проект реализуется при поддержке министерства просвещения РФ. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» и в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».