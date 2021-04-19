Общество

Псковским пенсионерам предлагают помощь тимуровцев

Добровольческий отряд тимуровцев действует на базе Псковского облсовпрофа шестой год, безвозмездно оказывая помощь нуждающимся в ней пенсионерам Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Ежемесячно волонтеры помогают пожилым людям в уборке помещений, мытье окон и полов, сопровождают на прогулках, а также просто общаются, что особенно важно для старшего поколения

За время работы отряда оказали помощь более 300 людям, в числе которых ветераны, бывшие узники концлагерей, пенсионеры по старости и дети войны.

Волонтерский отряд тимуровцев, состоящий из молодыx профсоюзныx активистов, работает на базе СОП Псковский облсовпроф с 2015 года. Как отметили в организации, с самого начала своей деятельности технология оказания помощи старшим товарищам остается неизменна и носит заявительный характер. Заявки принимают по телефону руководитель отряда Элина Калинина и координатор Алена Козлова в будние дни. Для заявки необходимо сообщить ФИО, адрес проживания, телефон для связи, вид помощи, которую может оказать отряд.

Далее информацию передают отряду, чтобы определить конкретных волонтеров, которые сообщают день и точное время, когда они могут прийти на помощь. Время и дату согласуют с благополучателем, а также сообщают имена волонтеров (обычно это 2 человека). Все эти меры созданы для того, чтобы обезопасить старшее поколение от возможных действий мошенников.

«Мы всегда предупреждаем наших бабушек и дедушек, что отряд приходит в назначенный день и время, заявки принимаются только координаторами отряда. Также у ребят есть специальные бейджи-удостоверения с фотографией и печатью, сумка волонтера, где находятся чистящие и моющие средства для уборки», – отмечает руководитель отряда, специалист отдела социально-экономических и трудовых отношений СОП Псковский облсовпроф Элина Калинина.

Волонтеры рассказали, что самым популярным и востребованным видом помощи остается мытье окон, но и влажная уборка «не отстает». «Убрать пыль с высоких шкафов или люстр - непосильная задача для многих пенсионеров», - пояснили они.

Члены отряда – преимущественно ребята первичной профсоюзной организации псковских студентов. Стартом волонтерского проекта «Тимуровцы двух поколений» стала программа «Активное поколение».

Заявки на предоставление помощи принимают по будням с 9.00 до 17.00 по номеру телефона: (8112) 72-76-43.