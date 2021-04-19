Общество

Наталья Плявинская: Сегодня высшее образование - уже не «критерий успеха»

Опыт массового некачественного высшего образования привел к тому, что за последние 10 лет доля родителей, желающих отдать детей в высшие учебные заведения, упала в два раза. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская.

Эксперт рассказала, что еще несколько лет назад наличие высшего образования считалось «критерием успеха». В вузы поступало большое количество выпускников, зачастую только для того, чтобы получить заветную «корочку». Как следствие, ежегодно в жизнь после вузов выпускалось больше количество «недоспециалистов», которые не смогли найти себе применения «по профессии» в силу низкого уровня образовательных программ.

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При этом некоторые молодые люди предпочти учиться дальше, получая новые дипломы и специальности. «Так проявляется своего рода инфантильность, когда ребятам проще продолжать учебу, нежели брать на себя ответственность за свое хозяйство», - сказала Наталья Плявинская.

Эксперт заметила, что сегодня высшее образование - уже не «критерий успеха». «Считается, что для того, чтобы сразу занять хорошую должность, нужно иметь не один, а два или три диплома», - отметила она.

Наталья Плявинская обратила внимание слушателей на то, что массовое высшее образование повлекло за собой дефицит кадров рабочих профессий. «Сейчас зачастую мастер на заводе может получать в разы больше, чем специалист высшего образования, - сказала она. - Поэтому многие родители переоценили ценности и не рекомендуют своим детям поступать в вузы».