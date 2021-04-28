Общество

Более 800 нарушителей привлекли к ответственности в ходе операции «Быт» в Псковской области

809 правонарушителей привлекли к административной ответственности в рамках оперативно-профилактической операции «Быт» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Операция прошла с целью предупреждения и профилактики тяжких преступлений против личности. В результате мероприятия на профилактический учет органов внутренних дел поставили 39 человек.

В проведении операции приняли участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники ПДН, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, представители органов образования и общественности.

«Путем поквартирного и подворного обхода была организована отработка жилого сектора, в том числе частных домовладений, а также квартир притонного характера. Проверялись лица, состоящие на профилактических учетах», - рассказали в ведомстве.

Совместно с органами образования и социальной сферы проверялись неблагополучные семьи, о которых имеется информация о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также возможном применении насилия в семье.

Значительный объем работы провели сотрудники УМВД России по городу Пскову, ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД «Дедовичский», «Бежаницкий», включая ОП по Новоржевскому району, отделения МВД по Пушкиногорскому району, добавили в пресс-службе.