Общество

Гдовский архив готовится к переезду после пожара

Архивный отдел администрации Гдовского района готовится к незапланированному переезду. Об этом пишет газета «Гдовска заря».

Фото: «Гдовска заря»

29 апреля в отдельном строении, которое находится у городских бань, случился пожар. Пожарные ликвидировали пожар несколько часов, на подмогу был вызван спасательный отряд.

«Светлое помещение архива, где каждая папка стояла на своем месте, теперь представляет жуткое зрелище — закопченный потолок и стены, обгоревшие, сырые дела и документы», - сообщают очевидцы.

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Временно архив переедет в здание бывшего детского сада №1.

«Спасибо за содействие и помощь с транспортом администрации городского поселения, за рабочие руки помощи благодарим волонтеров молодежного центра, — отметила начальник архивного отдела Любовь Пацевич. — Готовимся к большому объему работы, каждый документ необходимо привести в надлежащий вид, где-то подсушить, а местами убрать обгоревшие края бумаги. Надеемся на понимание, мы в меру сил и возможностей будем стараться быстрее возобновить работу».

После того, как освободят здание архива, где был пожар, его отремонтируют. Затем сотрудники вновь вернут документы на архивные полки.