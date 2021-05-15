Общество

Труд, шашлык, баня: Лидер псковских профсоюзов выполняет «задачу» на выходные

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в своем инстаграм-аккаунте рассказал подписчикам, как проводит эти выходные.

«Проводим с пользой время на даче! Задача - поработать и хорошо отдохнуть. С задачей справляемся», - написал он, подкрепив свои слова видео, на котором он мастерски управляется с газонокосилкой.

«Дальше будет шашлык из кролика и баня», - уведомил подписчиков Игорь Иванов.

Напомним, что теплой погодой в эти выходные также воспользовались губернатор Псковской области Михаил Ведерников (он впервые приготовил плов) и персек Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, который посадил картошку.