Фотофакт: В Пскове на улице Карла Маркса снято ограждение

На улице Карла Маркса в Пскове, напротив дома №2, снято ограждение с земельного участка, примыкающего к дороге. Теперь там снова паркуются автомобили.
Как стало известно Псковской Ленте Новостей, забор бывший арендатор земельного участка демонтировал по решению суда, поддержанному прокуратурой. Участок принадлежит Росимуществу и сдавался в аренду. Там планировалось строительство туристического объекта – картинной галереи и кафе.
Напомним, ограждение появилось на участке в 2018 году. По этому поводу в декабре 218 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказывался председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов:
«У нас были обращения граждан, в том числе и по этому вопросу. Также были обращения по Финскому парку, по набережной Псковы у Троицкого моста. Нами были направлены соответствующие обращения. Мне кажется, что здесь и поведение арендатора площадки выглядит странно. Рассчитывать на то, что ему позволят там осуществлять какие-то предпринимательские шаги, достаточно наивно. И, с моей точки зрения, странным выглядит поведение нашего комитета по охране объектов культурного наследия и городских властей. Им нужно более тесно сотрудничать в этом плане и приводить в порядок эту территорию, чтобы не было нарушений нашего областного законодательства. Очень надеюсь на то, что в ближайшее время соответствующие шаги со стороны комитета по охране объектов культурного наследия будут предприняты, и нарушение будет устранено. Если этого сделано не будет, мы вынуждены будем привлекать для этих целей контролирующие надзорные органы федерального уровня. В частности, начнем с прокуратуры».