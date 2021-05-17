Общество

Фотофакт: В Пскове на улице Карла Маркса снято ограждение

На улице Карла Маркса в Пскове, напротив дома №2, снято ограждение с земельного участка, примыкающего к дороге. Теперь там снова паркуются автомобили.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, забор бывший арендатор земельного участка демонтировал по решению суда, поддержанному прокуратурой. Участок принадлежит Росимуществу и сдавался в аренду. Там планировалось строительство туристического объекта – картинной галереи и кафе.

Напомним, ограждение появилось на участке в 2018 году. По этому поводу в декабре 218 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказывался председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов: