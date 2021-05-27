Общество

Более 400 иностранцев проверили псковские полицейские в ходе операции «Нарушитель»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нарушитель» прошло в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, цель его проведения - нейтрализация угроз национальной безопасности и противодействие незаконной миграции.

Фото здесь и далее - пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

В ходе операции сотрудники полиции провели около 700 мероприятий, направленных на выявление нарушения миграционного законодательства. Они проверили на территории региона более 450 иностранных граждан и 7000 транспортных средств.

Всего было выявлено более 200 административных правонарушений в части нарушения миграционного законодательства, в том числе незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности и оказания услуг иностранным гражданам, находящимся на территории РФ с нарушением режима пребывания.

Кроме того, стражи порядка установили 13 фактов фиктивной постановки на миграционной и регистрационный учет иностранцев и граждан РФ. По двенадцати из них возбуждены уголовные дела.