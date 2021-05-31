Общество

Глава Пскова: День защиты детей напоминает нам о большой ответственности за юное поколение

С Днем защиты детей поздравила псковичей глава города Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Дети - наше все: наше будущее и смысл жизни, воплощение самых больших надежд, ради них мы живем и работаем. Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Выражаю слова благодарности родителям, которые делают все возможное, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, педагогам, которые по роду своей деятельности и по велению сердца помогают ребятам реализовать себя и добиваться успеха. Особая благодарность многодетным семьям, окружающим теплом и заботой детей», - сказала Елена Полонская.

Она пожелала детям желаю яркого детства, новых открытий, интересных встреч, прекрасного настроения и исполнения всех желаний. «Пусть детство будет радостным и счастливым у каждого ребенка!» - добавила глава Пскова.