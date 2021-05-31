Общество

В псковском лагере «Юный спецназовец» дети будут получать зарплату

Открытие лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» состоялось в вечерней школе №1 в Международный день защиты детей, 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В торжественной церемонии приняли участие представители управлений МВД России по Псковской области и городу Пскову, педагогический коллектив школы №1.

Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Ольга Митрофанова рассказала, что лагерь стал уже ежегодной традицией и это мероприятие организуют очень тщательно.«Хочется пожелать, чтобы каждый день вы просыпались в хорошем настроении, с удовольствием шли в лагерь. Мы, в свою очередь, постараемся сделать каждый день интересным и незабываемым» - обратилась к участникам лагеря Ольга Митрофанова.

Начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову Алексей Ильин поздравил ребят с открытием лагеря и отметил их спортивные успехи. От управления он вручил подарок школьникам, которые увлекаются футболом, и пригласил их на товарищеский матч с сотрудниками полиции. Состязание состоится завтра, 2 июня, на стадионе «Локомотив» в 10.00.

Врио начальника ПДН ОП №2 УМВД России по городу Пскову Анна Иванова напомнила ребятам об ответственности за правонарушения, о которых они не должны забывать, а именно о нахождении несовершеннолетних на улице в ночное время.

Директор вечерней школы №1 Наталья Петрова поблагодарила администрацию города и полицейских за предоставленную возможность открыть для молодых людей рабочие места. «Пусть каждый день будет наполнен радостными событиями, пусть вас запомнят с лучшей стороны» - пожелала она воспитанникам лагеря.

В завершение церемонии волонтеры антинаркотического движения Псковской области провели для ребят танцевальную зарядку.

Лагерь для школьников «Юный спецназовец» уже третий год организуют на базе вечерней общеобразовательной школы №1. В школе отметили, что для тридцати воспитанников лагеря подготовили насыщенную программу мероприятий. Три недели ребята будут не только отдыхать, но и трудиться. По договоренности с центром занятости молодые люди за свою работу будут получать зарплату. Школьники также смогут поучаствовать в различных соревнованиях, экскурсиях, познакомиться с деятельностью различных служб и учреждений, попробовать себя в роли волонтеров.

«Отметим, что лагерь "Юный спецназовец" создан для формирования у молодых людей навыков ответственного отношения к своему здоровью, развития практических умений и навыков в различных видах деятельности. Все это должно способствовать снижению вероятности вовлечения подростков в противоправную деятельность в период летних каникул», - добавили в учреждении.