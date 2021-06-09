Общество

Псков стал первой остановкой на Северо-Западе в мотопробеге таможенников

Псков стал первой остановкой на Северо-Западе для участников мотопробега в честь 30-летия Федеральной таможенной службы России. Участники мотопробега высадили саженцы можжевельника у памятного знака, установленного в честь 450-летия таможенного дела на псковской земле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Мотопробег стартовал в столице под флагами ФТС и проходит по маршруту Москва – Смоленск – Псков – Кингисепп – Санкт-Петербург – Выборг – Москва.

Участники пробега – ветераны таможенной службы и должностные лица ФТС России во главе с заместителем руководителя ФТС России Андреем Струковым.

«Экватором» пробега стал Кингисепп и посещение первого форпоста России на реке Нарова.

Позади 1200 километров по дорогам страны. Сегодня мотоциклисты в Санкт-Петербурге, а уже завтра отправятся в Выборг, где откроют памятный знак у здания бывшей портовой таможни.