Общество

Продолжается работа четвертой смены в рамках программы «Поверь в себя 2021»

Продолжается работа четвертой профильной смены ценностно-ориентированной, реабилитационной программы «Поверь в себя 2021».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, организаторы провели для подростков квест по территории лагеря, занятия в веревочном парке. Ежедневно на территории лагеря действуют тематические станции, кружки по интересам (настольные игры, твистер, дартс, спортивные игры). Вожатыми были проведены мастер-классы по плетению браслетов, игре на гитаре и по создания цветов из гофрированной бумаги.

На протяжении трех дней подростки получали творческие задания, которые необходимо было подготовить к концу дня вместе с наставниками и кураторами отрядов. Первым творческим заданием было создание театрализованной постановки, в которой ребята проявили критическое мышление и воображение. На следующий день воспитанники смены приняли участие в шоу «Голос» и выступили с музыкальными номерами перед организаторами. Одним из творческих заданий также являлась подготовка номера-пародии на известную личность.

Каждый день этой лагерной смены отражает тематику одного из известных кинофильмов. Ребятам уже удалось познакомиться с персонажами Гарри Поттера, сумасшедшим профессором из фильма «Мы из будущего», героями фильма «Пираты Карибского моря». Например, в «пиратский день» отряды разгадали зашифрованную карту сокровищ и нашли клад, а также приняли участие в игре «Форт Боярд».

Также для детей был организован квест, включающий в себя тренинги личностного роста, психологическое тестирование, «веселые старты», знакомство с военным снаряжением (противогазы, сложенный парашют, общевойсковой защитный комплект). В период проведения лагеря с подростками на постоянной основе работает педагог-психолог.

Ценностно-ориентированная, реабилитационная программа «Поверь в себя» - проект, реализуемый управлением МВД России по Псковской области при поддержке администрации Псковской области, совместно с Советом по молодежной политике города Пскова при главе Пскова и Псковским филиалом Академии ФСИН России.