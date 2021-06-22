Общество

32 новых тепловоза пополнили локомотивное депо Великих Лук

С начала 2021 года в локомотивные депо Октябрьской дирекции тяги поступило 60 новых тепловозов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги, локомотивное депо Великие Луки пополнилось 32 единицами грузовых магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ производства АО «УК «Брянский машиностроительный завод» – таким образом было закончено обновление парка подвижного состава, который теперь состоит только из локомотивов современного модельного ряда.

25 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ поступило в локомотивное депо Санкт-Петербург-Финляндский – новая техника будет использоваться в границах Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

Для развития комплекса пассажирских перевозок локомотивным депо Санкт-Петербург-Варшавский было получено 3 тепловоза ТЭП70БС производства АО «Коломенский завод», предназначенных для вождения пассажирских поездов с возможностью совместной работы со скоростным электроподвижным составом.

Все поставляемые локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, современными системами жизнеобеспечения (установками климат-контроля, экологически чистыми санитарными узлами, виброустойчивыми креслами машиниста, холодильниками, устройствами для подогрева пищи). Комплекс новых систем и оборудования существенно улучшает условия работы локомотивных бригад.