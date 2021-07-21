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Общество

Почти 98% псковичей назвали русский язык родным во время прошлой переписи

21.07.2021 08:16|ПсковКомментариев: 0

При проведении переписи населения в Псковской области в 2010 году русский язык среди указавших национальную принадлежность назвали родным 634,5 тысячи человек (97,8% от числа указавших национальную принадлежность). К тому же русский язык считали родным (помимо русских) более 19,1 тысячи человек различных национальностей, проживающих в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Единственный источник сведений о национальном составе и используемых языках в нашей стране — всероссийская перепись населения. Один из главных ее принципов — самоопределение человека. Во время переписи населения в соответствии с конституцией РФ каждый участник может по самоопределению назвать свою национальность, а также родной и другие языки, которыми владеет», - пояснили в Псковстате.

На украинском языке в 2010 году в Псковской области говорили как минимум 2,6 тысячи жителей Псковской области, которые назвали его родным. 2,2 тысячи жителей региона говорили на цыганском языке. Армянским языком в области в 2010 году владели 1,8 тысячи человек, которые отметили, что это их родной язык. Белорусский язык посчитали родным 1,5 тысячи человек, проживающих в регионе.

Во время проведения переписи населения все сведения, в том числе о национальной принадлежности и владении языками, записываются со слов опрашиваемых без каких-либо подтверждающих документов или доказательств. Этот принцип работает и при общении с переписчиками, и при самостоятельном заполнении электронных переписных листов на портале «Госуслуги».

В России при переписи 2010 года русский язык родным назвали 85,73% населения страны, а владение им указали 137,5 млн человек (99,4% из числа ответивших на вопрос о владении языком). В первую десятку языков, которыми владеет население России, также вошли: английский (7,57 млн человек), татарский (4,28 млн), немецкий (2,07 млн), чеченский (1,35 млн), башкирский (1,15 млн), украинский (1,13 млн), чувашский (1,04 млн), аварский (715 тысяч) и армянский (661 тысяч).

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг с 1 по 25 октября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Теги: #Псковстат #перепись #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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