Общество

Торговый комплекс «ПИК 60» отметит своей день рождения 31 июля

Торговый комплекс «ПИК 60» в Пскове отметит своей 13-й день рождения 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТК.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию и разрешенный формат проведения мероприятий, день рождения пройдет онлайн 31 июля! Планируется, что в этот день будут проведены интерактивные конкурсные программы с розыгрышем призов и подарков от магазинов-партнеров», - рассказали в администрации «ПИК 60».

Конкурсы пройдут в группе торгового комплекса в социальной сети «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте «ПИК 60».

Партнеры: «Арт-Подиум», IСЕ, Псковский хлебокомбинат, «Шарм&Стиль», MYATA, Sinsay, «585 ЗОЛОТОЙ», YAMAGUCHI.

«Добавляйтесь к счастливой дюжине покупок! Участвуйте в конкурсах и розыгрышах призов! Празднуйте вместе с ТК "ПИК60"!» - добавили в администрации.