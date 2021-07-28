Общество

В Псковской области растет число юнармейцев

Численность юнармейцев в Псковской области приближается к 4 000 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном штабе «Юнармии».

«Ряды юнармейцев пополняются новыми бойцами. На сегодняшний день в регионе уже около 4000 участников всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия"», - говорится в сообщении.

Недавно в торжественной обстановке личные книжки и значки юнармейцев получили новобранцы из многопрофильного правового лицея №8 в Пскове.

«Желаем нашим школьникам с честью нести принятое гордое звание юнармейца. Всегда будьте патриотами нашего города, региона и страны! Поздравляем вас с этим серьезным шагом, вы стали частью масштабного патриотического движения», - обратились к ним в региональном штабе.