Общество

Псковский губернатор проверил работу привлеченных к строительству соцгородка субподрядчиков

Работу субподрядных организаций на строительной площадке социального городка в деревне Борисовичи Псковского района проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 4 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На объекте провели выездное совещание. На нем присутствовали, в частности, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, и. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и другие должностные лица.

По словам подрядчиков, до конца августа на большом корпусе начнут выставлять стропильную систему, которая уже находится на объекте, поэтому поставки ждать не придется. На заднем дворе в настоящее время идет подготовка теплотрассы.

«Давайте сделаем так, чтобы все обещания были даны и выполнены, чтобы люди спокойно работали, сотрудников сюда заводили, чтобы все понимали, что с ними полностью рассчитаются и никого за нос водить не будут», - сказал Михаил Ведерников.

Следующий визит губернатора на стройплощадку запланировали через неделю.

Напомним, ранее было принято решение о привлечении дополнительных субподрядных организаций, которые возьмут на себя отдельные направления строительно-монтажных работ. На тот момент были достигнуты договоренности с тремя новыми субподрядными организациями для выполнения работ по слаботочным системам, монтажу систем канализации, водоснабжения отопления, а также прокладке внутренних электросетей.

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Добавим, социальный городок возводят в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» направления «Демография». Проект нацелен на развитие современных форм социального обслуживания населения, создание условий для активного долголетия, а также социализацию пожилых граждан.