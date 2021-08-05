Общество

Заведение общепита может появиться в доме Капгер в Пскове

Заведение общепита может появиться в доме Капгер (улица Некрасова, 12) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов.

Собственником указанного здания является областная федерация шахмат. «Органы власти не хотят помогать его восстанавливать», - заметил Дмитрий Шахов.

Планируется, что покупателем станет псковский бизнесмен. «Скорее всего, это будет здание общепита», - отметил Дмитрий Шахов.

В настоящее время на объекте идут работы по укреплению крыши, потому что она начинает проваливаться.

Напомним, дом построен в конце XIX - начале ХХ века. Первой известной владелицей дома была Антонина Капгер, в девичестве Медем.