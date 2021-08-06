Общество

Прилетевшая из Лондона летучая мышь умерла от нападения кошки в Палкинском районе

Летучая мышь, которая пролетела 2018 километров от Лондона до России, умерла от нападения кошки в Псковской области. Об этом сообщает BBC News.

Фото: BBC News

Летучую мышь обнаружила жительница деревни Мольгино Палкинского района Светлана Лапина. На крыле животного было кольцо с пометкой «Лондонский зоопарк». В 2016 году в Лондоне ее пометил регистратор летучих мышей Брайан Бриггс.

«Это очень интересно. Здорово иметь возможность внести свой вклад в международную работу по сохранению этих необычных животных и узнать больше об их увлекательной жизни», - заметил Бриггс.

Этот рекорд превосходит только одно известное путешествие летучих мышей в Европе — до этого другая летучая мышь мигрировала из Латвии в Испанию в 2019 году. Она пролетела рекордные 2224 километра.