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Общество

Роспотребнадзор: Ветряночный энцефалит может убить ребенка

10.08.2021 08:30|ПсковКомментариев: 0

Детей необходимо защищать от инфекций с раннего детства. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, родители могут научить ребенка базовым навыкам гигиены, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в будущем — мыть руки, соблюдать чистоту дома, вести здоровый образ жизни.

«Кроме того, не стоит забывать про прививки. Вакцинации уже более 200 лет, а врачам вновь и вновь приходиться убеждать людей, что это нужно и полезно для здоровья. В современном обществе сформировался миф, что инфекционные болезни давно побеждены, а сейчас, в 21 веке, человечеству угрожают новые враги здоровья — ожирение, гипертония, инсульты, онкология, но это не так. Инфекционные болезни никуда не исчезли, а дети остаются для них самой уязвимой группой», - отметили в ведомстве.

Миф, что детские инфекции для детей не опасны, ими можно и нужно болеть, и чем раньше - тем лучше, также не соответствует действительности, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Некоторые инфекции могут быть очень опасными для детей и привести к смерти или тяжелым последствиям для организма. Это подтверждают объективные данные: в мире ежегодно 1,5 миллиона детей младше 5 лет погибают от инфекций, которые можно было бы предотвратить с помощью прививок. Родители, которые устраивают так называемые "ветряночные вечеринки", наверняка просто не знают о том, что осложнение ветряной оспы - ветряночный энцефалит может убить ребенка или сделать его умственно отсталым. Менингококковая инфекция – страшная болезнь, которая в течение нескольких часов может унести жизнь до этого совершенно здорового ребенка или сделать его инвалидом», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Самые распространенные и опасные инфекции можно предотвратить, сделав прививки, а вакцинация признана самым эффективным медицинским вмешательством из изобретенных человеком, напомнили в ведомстве.

«Помните, прививки, сделанные вовремя, позволяют избежать многих инфекций или перенести их в легкой форме. Роспотребнадзор напоминает, что инфекции, против которых проводится иммунизация детей, действительно опасны. От них нельзя защититься только с помощью витаминов, чеснока и правил здорового образа жизни. Помните, что вакцинация доступна для всех совершенно бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Берегите детей и будьте здоровы!» - добавили в Роспотребнадзоре.

Теги: #Роспотребнадзор #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
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