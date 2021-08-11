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Общество

Почти 50% работодателей из СЗФО предпочитают некурящих кандидатов

12.08.2021 09:12|ПсковКомментариев: 0

В Общественной палате предложили увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян, так как курящие сотрудники тратят на свою привычку около 20 рабочих дней в год, что приводит к издержкам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе исследований hh.ru, опрос показал, что для 46% компаний из Северо-Западного федерального округа при найме нового сотрудника важно, чтобы он не курил, 52% не обращают на данную привычку внимания.

Согласно опросу, подавляющее число сотрудников устраивают перекуры просто на улице (75%), в специально отведенном месте или помещении курят 29%, на балконах курят 2%, прямо на рабочем месте или в уборных 1%. Лишь 1% опрошенных представителей компании заявили, что у них нет курящих работников.

В свою очередь 52% работодателей считают, что главный минус курящих сотрудников – это неэффективная трата времени компании из-за перекуров. 20% уверены, что такие сотрудники менее эффективны, чем некурящие, а 6% заметили, что курильщики чаще берут больничные.

При этом в 65% компаний не предпринимаются никакие меры по борьбе с курением. 20% работодателей контролируют время, потраченное на перекуры, 5% материально поощряют сотрудников, решивших бросить курить. 3% попросту запрещают перекуры в рабочее время.

На вопрос «Если бы ваша компания решилась на какую-то из перечисленных ниже мер по борьбе с курением среди сотрудников, какой из них вы выбрали?» большая часть (79%) опрошенных выбрали вариант «Помощь (медицинская, психологическая, материальная и т.д.) в отказе от курения», за штрафы для курящих проголосовал 21%. Еще 24% опрошенных крайне положительно относятся к предложению Минздрава РФ штрафовать сотрудников за перекуры на работе. Нейтрально отреагировали на предложение 22%, а каждый второй опрошенный скорее негативно.

Отметим, по сравнению с первым полугодием 2020 года доля вакансий с пометками «компания ищет некурящего работника» или «коллектив некурящий» в первом полугодии 2021 выросла на 23%. Больше всего таких вакансий в ИТ-сфере, производстве, бухгалтерии, продажах и административном персонале.

Теги: #работа #курение #вредные привычки
Источник: Псковская Лента Новостей
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