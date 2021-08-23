Общество

Островскую колонию оштрафовали за нарушение СанПиН

Исправительную колонию №2 в Псковской области оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Так, в ФКУ ИК-2 не провели исследования проб питьевой воды из подземного источника водоснабжения (артезианская скважина) по органолептическим и обобщенным показателям во втором квартале 2021 года. «Непреодолимых препятствий для исполнения требований санитарного законодательства не имелось», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим псковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее исправительное учреждение уже допустило аналогичное нарушение: в зимний период 2020-2021 годов ИК-2 своевременно не провела исследование проб воды из артезианской скважины, добавили в ведомстве.