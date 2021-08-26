Общество

Выборы в Псковской области пройдут с соблюдением требований пожарной безопасности

В Псковской области сотрудники МЧС России совместно с представителями полиции, Росгвардии и членами территориальных избирательных комиссий проводят инспекционные визиты на избирательные участки, сформированные для проведения сентябрьских выборов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в первую очередь сотрудники чрезвычайного ведомства проверяют содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, наличие достаточного количества первичных средств пожаротушения. В частности, сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области смотрят, чтобы все пожарные краны были полностью укомплектованы, огнетушители опломбированы и с действующим сроком годности.

Кроме того, сотрудники государственного пожарного надзора проводят инструктажи с членами избирательных комиссий.

Во время проведения выборов на всех объектах голосования запланировано дежурство сотрудников ГУ МЧС России по Псковской области, представителей местных пожарно-спасательных гарнизонов и добровольных пожарных.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности избирательных участков, будет осуществляться в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемиологическими требованиями.