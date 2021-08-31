Общество

День знаний отметили в Писковской средней школе

Торжественная линейка в честь Дня знаний состоялась в Писковской средней школе Псковского района сегодня, 1 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня 72 самых красивых и самых нарядных первоклассника переступают порог нашей школы и будут носить гордое звание ученика. Замечательный педагогический коллектив школы всему научит ребят, если мы с вами, уважаемые родители, будем в сотрудничестве идти к цели воспитать наших детей!» - обратилась к собравшимся директор школы Галина Строганова.

Она добавила, что всего в школу в этом году отправятся 484 ученика. Из них 11 учеников 11-го класса и 21 десятиклассник. Школьников ожидают два современных кабинета с новым оборудованием, приобретенным на средства национального проекта.

«Пусть этот учебный год пройдет в привычном всем, очном формате. Пусть школьная жизнь первоклашек будет комфортной, и их окружает любовь классного руководителя. Нашим выпускникам желаю показать высокие результаты учебы в преддверии выбора своего будущего и профессии. Родителям пожелаю мудрости. Поднимайте и принимайте своих детей и их решения. Пусть в ваших семьях все будет хорошо!» - обратилась к участникам торжества с напутственным словом глава Псковского района Наталья Федорова.

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин отметил символичность того, что в 11 класс отправились 11 человек и пожелал всем школьникам удачи и благополучного освоения программы.

«Позади яркое и плодотворное лето, а впереди - насыщенный учебный год. Желаю вам незабываемых школьных дней. Ходите в школу с радостью. Выпускники, будьте мудрыми и настойчивыми, выбирайте верный жизненный путь и подавайте пример младшеклассникам», - выступила глава Писковской волости Наталья Волкова.

Особым День знаний стал для первоклассников филиала Писковской школы - Остенской средней школы. Обучать их по программе «Земский учитель» приехала педагог начальных классов из Оренбургской области Валерия Белковская. Молодой учитель рассказала, что уже давно планировала сменить место жительства, а выплаты, которые предполагают участие в программе, помогают педагогам решить проблему с жильем в новом регионе.

Руководитель Остенской средней школы Наталья Афанасьева отметила, что школа уже несколько лет нуждалась в педагоге начальных классов, и теперь вакансию удалось закрыть благодаря федеральной программе. Директор подчеркнула, что осталась довольна первым опытом общения с педагогом - она проявила себя как активный и инициативный работник и быстро нашла общий язык как с родителями, так и с детьми. Педагогический коллектив школы возлагает большие надежды на общение и обмен опытом с педагогом из другого региона России, добавила она.

Псковская Лента Новостей предлагает посмотреть видеосюжет о празднике 1 сентября для учеников Псковского района.