Общество

Кредитный долг погасил житель Невельского района благодаря приставам

Кредитный долг в размере более 250 тысяч рублей погасил житель Невельского района после ограничений и запретов судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В отделении судебных приставов Невельского и Усвятского районов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Невельского района задолженности по кредиту в размере около 280 тысяч рублей. Однако мужчина не спешил гасить долг.

Тогда пристав временно ограничил выезд должника за пределы страны, а также внес постановление об обращении взыскания на его денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также обращение на официальные доходы гражданина.

После этого мужчина выплатил задолженность в полном объеме. В настоящее время все ограничения сняты.