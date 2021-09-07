Общество

«Точки доступа» к правовой информации появятся в шести районах Псковской области

«Точки доступа» к правовой информации появятся в шести районах Псковской области в рамках социально значимого проекта «Территория права». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском отделении Ассоциации юристов.

Проект направлен на поддержку государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и повышение доступности бесплатных услуг правового характера для людей старшего поколения проживающих в районах Псковской области.



В рамках проекта запланировано значительное расширение работы псковской Ассоциации по оказанию гражданам юридической помощи. Так, запланировано проведение 10 областных дней бесплатной юрпомощи, в течение всего проекта будет работать единая диспетчерская служба для граждан, нуждающихся в юридической помощи. Звонки принимают с 9.00 до 17.00 по телефону 8 953 235 6767.

Кроме того, в рамках проекта Ассоциация проведет для жителей Опочки информационный день правовой помощи. Состоятся две диалоговые лекции: юристы расскажут о том, как правильно написать и оформить обращение, заявление или жалобу; вторая лекция будет направлена на профилактику мошенничества.

Диалоговые лекции будут содержать пошаговые инструкции и конкретные советы профессиональных юристов. По окончании лекций юристы проведут индивидуальное консультирование по различным правовым вопросам.

Мероприятие состоится 9 сентября на базе Опочецкой районной библиотеки по адресу: улица Коммунальная, 12. Юристы начнут работу в 13.00.

Добавим, при реализации проекта используются средства Фонда президентских грантов.