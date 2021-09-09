Общество

Говядину из Белоруссии не пропустили в Псковскую область

Ввоз 19,6 тонн говядины в четвертинах и полутушах, которая перемещалась из Белоруссии в адрес производственного предприятия в Казахстане запрещен на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В ходе ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства установили нарушение указания Россельхознадзора ФС-КС-7/10923. Информация о ветеринарном сертификате Белоруссии, заявленная в электронном транзитном уведомлении ФГИС «ВетИС», не соответствовала сведениям о статусе ветеринарного сертификата, который был выдан в государственном информационной системе страны-экспортера. Статус ветеринарного документа в системе был аннулирован.

Перемещение более 19 тонн мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.