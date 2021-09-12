Общество

Более 10 случаев стригущего лишая у собак выявили в Псковской области в августе

13 случаев стригущего лишая (микроспории) у собак выявили в Псковской области в августе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной ветлаборатории, микроспорию подтвердили и у морской свинки.

Также при исследованиях на грибковые заболевания кожи у собаки выявили случай малассезиоза.

При исследовании крупного рогатого скота на гельминтозы выявили 34 случая кишечного стронгилятоза, 7 случаев стронгилоидоза, 1 случай капилляриоза; у мелкого рогатого скота – 1 случай кишечного стронгилятоза, 1 случай стронгилоидоза; у лошадей – 4 случая кишечного стронгилятоза.

При исследованиях на клещевые поражения кожи обнаружили триксакароз у морской свинки.

При исследованиях пчел на паразитарные болезни выявили 5 случаев нозематоза – поражение микроспоридиями рода Nosema (слабая степень поражения), 2 случая варроатоза – поражение клещами рода Varroa (в одном случае слабая степень поражения, в одном – сильная).

При исследованиях рыбы на паразитарную безопасность в одном случае обнаружили живую личинку Diphyllobothrium latum (широкий лентец) – возбудитель дифиллоботриоза животных и человека.