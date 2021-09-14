Общество

ЛДПР: С заботой о простых гражданах

В ЛДПР всегда думали в первую очередь о простых гражданах: пенсионерах, военных, бюджетниках, фермерах и многодетных семьях. Именно в интересах большинства граждан нашей страны депутаты ЛДПР разрабатывают свои законопроекты. Не является исключением и псковское отделение. О законодательных инициативах Псковского регионального отделения ЛДПР рассказал его координатор Антон Минаков.

- Какие законодательные инициативы Псковского отделения вы считаете самыми главными, самыми важными для псковичей за последний год?

- Самыми главными из федеральных инициатив, которые мы выдвигали в Псковском областном Собрании депутатов, я считаю две. Одна из них предусматривала индексацию пенсии работающим пенсионерам. Вторая – увеличение размера ежемесячной выплаты неработающим гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства или инвалидом I группы, являющимся их родителем. К нашему большому сожалению все эти необходимые огромному количеству земляков законопроекты были отклонены.

- Наряду с другими категориями населения, Либерально-демократическая партия России всегда много внимания уделяла военным…

- Мы никогда не забывали, что Псков является городом военных. А это значит, люди в погонах периодически отправляются в ту или иную горячую точку и рискуют своими жизнями. Военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии всегда выполняли самые ответственные и опасные задания в Первой и Второй чеченской войнах, вооруженном конфликте в Южной Осетии. Некоторые получили тяжелые ранения и даже остались инвалидами. Почему не ввести для них такие же льготы, как и для ветеранов Великой Отечественной войны?

По предложению Псковского регионального отделения ЛДПР от транспортного налога в области были освобождены все солдаты, проходящие срочную военную службу, а также ветераны-участники боевых действий (мощность двигателя автомобиля должна быть до 100 лошадиных сил). Наша следующая задача - освободить от уплаты транспортного налога всех ветеранов-участников боевых действий, имеющих автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

- Наверняка благодарны Псковскому отделению ЛДПР и земляки-охотники?

- В этом году в Псковской области сложилась особенно тяжелая ситуация с популяцией волков. Они стали заходить в населенные пункты, и были случаи, когда волков даже видели на детских площадках. Конечно, главная надежда в такой ситуации на наших охотников. Но государство предусмотрело для них материальную компенсацию всего в 10 тысяч рублей за каждого добытого волка. А эта сумма не покрывает даже затраты на утилизацию! Понятно, что на таких условиях никто из охотников не захочет добывать опасных хищников. Чем можно их заинтересовать? Наша фракция ЛДПР разработала законопроект, который предполагал увеличение квоты на добычу парнокопытных тем охотникам, кто добыл двух и более волков. Законопроект был принят в первом чтении.

Конечно, перечисленные законопроекты – далеко не вся работа депутатов от ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов. Могу добавить, что мы никогда не поддерживали и не поддержим законопроекты, которые будут касаться повышения пенсионного возраста, повышения налогов и тарифов. Мы всегда будем за честных и всегда будем за бедных!

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»