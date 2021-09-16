Общество

Росреестр приглашает псковичей на День открытых дверей

Управление Росреестра по Псковской области приглашает всех желающих на День открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

На мероприятии сотрудники регионального управления расскажут об особенностях проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий в связи с изменениями в действующем законодательстве о государственном земельном надзоре и ответят на интересующие вопросы.

Всех желающих принять участие в мероприятии организаторы просят сообщить фамилию, имя, отчество, а также адрес электронной почты по телефону 8(8112)687464 или по электронному адресу zem-control@r60.rosreestr.ru. По электронной почте в день мероприятия участники смогут получить ссылку для подключения к видеоконференции.

Встреча пройдет в очном формате 24 сентября в 11.00 по адресу: Псков, улица Металлистов, 17 (актовый зал), а также будет проводиться в режиме видео-конференц-связи на платформе ZOOM.