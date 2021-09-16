Общество

Приказ о диетическом питании в школьных столовых опубликовал псковский архив

Приказ по Великолукскому тресту школьных столовых города Великие Луки от 1983 года опубликовал государственный архив Псковской области. Запись опубликована в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

В 1984 году на базе образовательных учреждений Великих Лук было организовано диетическое питание для школьников. Детали можно прочесть в приказе №287-А: «В связи с тем, что из 9451 учащихся, обучающихся в 10 школах города Великие Луки, 233 учащихся страдают заболеваниями желудка, печени и желчных путей, почек, сахарным диабетом, а также на основании приказа управления общественного питания №75 от 5 августа 1982 года приказываю: организовать диетотделение...».

С 1 января 1984 года предписывалось на базе школьных столовых организовать отдельное питание для определенного количества учащихся — в приказе перечислены и сами школы, и количество учеников.