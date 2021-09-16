Общество

Фестиваль дикой природы «РосянкаFEST» стартует в Псковской области 21 сентября

Фестиваль дикой природы «РосянкаFEST» пройдет в Псковской области с 21 сентября до 24 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике, фестиваль состоится онлайн на площадках особо охраняемой природной территории в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

«Мы снова подготовили для вас много интересного: будут видео от заповедников и национальных парков России, интервью с учеными, истории из заповедной жизни, фотографии дикой природы, прямые эфиры и мастер-классы. В этом году темой, которая объединит все мероприятия, будет наука. Почему наука? А потому, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, а на заповедных территориях научная работа очень важна», - рассказали в заповеднике.