Общество

Прокурор региона проверил условия содержания заключенных в великолукском СИЗО

Прокурор Псковской области Иван Грибов проверил соблюдение законодательства при содержании под стражей лиц в СИЗО-2 в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки он осмотрел камерные помещения, где содержатся заключенные, помещения столовой, банно-прачечного комбината. Особое внимание обратил на соблюдение избирательных прав заключенных, готовность следственного изолятора к проведению выборов в Государственную Думу.

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По результатам проверки были вскрыты отдельные нарушения закона в части создания надлежащих условий содержания заключенных. Для их устранения приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.