Общество

Раздельный сбор мусора поощрят отменой НДС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала отмену НДС при продаже вторичных материальных ресурсов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания.

Речь идет о металлоломе, пластике, макулатуре, стекле и резиновой крошке, уточнили в пресс-службе Минприроды. При реализации вторичного сырья (его изготавливают из вторичных ресурсов и используют в производстве товаров) налог намерены снизить — до 10%. До 28 сентября Минфин, Минприроды и Минпромторг должны представить в кабмин предложения о внесении изменений в регулирование, следует из протокола.

Как пояснили в Российском экологическом операторе, сейчас цепочка сбора и переработки отходов выглядит так. Люди сдают вторичные ресурсы заготовителям — это компании, которые собирают, сортируют, перевозят и хранят отходы. Предприятия могут продавать ресурсы переработчикам, которые воздают вторичное сырье. Его используют для производства товаров. Получается, что правительство готово отменить НДС для заготовителей и снизить налог для переработчиков.

Внедрение раздельного сбора ТКО предполагает стимулирование обращения с вторсырьем. В числе полученных предложений — налоговые льготы для максимального извлечения ресурсов и их вовлечения во вторичный оборот, добавили в секретариате.

«В первую очередь такая мера позволит повысить заинтересованность во вторичных материальных ресурсах, увеличит их конкурентоспособность. Стимулирование внутреннего спроса на вторичные материальные ресурсы имеет важное значение при создании экономики замкнутого цикла. Сегодня в России утилизируют лишь 7% всех отходов», — рассказали в Минприроды.