Общество

Гдовский волонтерский центр показал маршрут полета аистов в Африку

Маршрут полета аистов на юг опубликовал на своей странице «ВКонтакте» волонтерский центр «Дом белого аиста», находящийся в деревне Низовицы в Гдовском районе. В центре сослались на исследования о миграции этих птиц, которые размещены на портале Science Advancer.

Фото: центр «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Вот такими путями наши белые аисты летят в Африку. От Низовиц до крайней точки Южной Африки только по прямой 10 000 километров», - написали в центре.

Ранее сообщалось, что большинство «выпускников» гдовского центра помощи аистам улетели на юг в первых числах сентября.