Общество

Псковские школьники участвуют в межрегиональной онлайн-викторине по истории Отечества

Межрегиональная онлайн-викторина по истории Отечества для учащихся старших классов Калининградской и Псковской областей в рамках проекта «Славные дороги прошлого – маршрут в будущее России», посвященного 800-летию великого князя Александра Невского и 75-летию Калининградской области, состоялась 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Участие в викторине приняли 1 050 старшеклассников. Среди тех, кто зарегистрировался и ответил на все вопросы, были также старшеклассники из Череповца и Санкт-Петербурга.

Самыми активными в Калининградской области, где участвовали 611 человек, стали ребята из Калининграда, а также Советска, Краснознаменска, Светлого, Черняховска, Нестерова, Мамоново, Багратионовска и Гусева.

В Псковской области свои знания по истории России решили проверить 436 старшеклассников. География участников: Псков, Печоры, Невель, Кунья, Опочка, Порхов и Дедовичи. Наибольшее число участников викторины – обучающиеся муниципальных школ города Пскова.

Итоги викторины будут опубликованы на сайте будущеероссии39.рф 11 октября 2021 года.

Полуфиналисты проекта примут участие в региональных и межрегиональных слетах в Калининграде и Пскове. Школьники получат возможность отправиться на экскурсии по военно-историческим маршрутам родного края вместе с экспертами и наставниками, принять участие в конкурсе видеороликов, посвященных военно-историческим маршрутам Калининградской и Псковской областей.

Проект «Славные дороги прошлого – маршрут в будущее России» реализуется при поддержке министерства просвещения РФ и направлен на формирование и укрепление у старшеклассников интереса и уважительного отношения к истории и культуре родного края, а также ближайших российских регионов.

Организационную поддержку проекту оказывают министерство просвещения, министерство по культуре и туризму Калининградской области, комитет по образованию и комитет по туризму Псковской области, Российское военно-историческое общество, Общенациональный союз индустрии гостеприимства, туроператоры «Мик-Авиа» и «Славянский тур».